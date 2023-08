Brief 1: ’Cookies plaatsen UWV illegale methode’

Een lezer is van mening dat het UWV door het plaatsen van cookies bij mensen die zij verdachten van fraude bij uitkeringen gewoon een moderne opsporingsmethode is (WUZ, 4/8). Elk weldenkend mens zal zich kunnen vinden in fraudebestrijding. Waar de schoen echter wringt is het feit dat het UWV de wet overtrad om fraude op te sporen bij mensen die de wet misschien overtreden. Bij een rechter zal een zaak waarbij illegale opsporingsmethodes zijn ingezet om wetsovertredingen aan te tonen gedoemd zijn te mislukken.

Henk Versteeg, Nunspeet