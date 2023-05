Uitslag Stelling: ’Westers blok tegen Rusland’

De deelnemers zijn sterk verdeeld over de vraag of het Westen de waarschuwing van Moskou ter harte moet nemen: 47 procent vindt van wel, maar een evenveel percentage respondenten meent dat het de zoveelste dreigende boodschap is die weinig voorstelt. Een deelnemer, die de Russische dreiging zeer serieus neemt, vindt het verbazingwekkend dat politici en andere ’deskundigen’ het enorme bloedvergieten als bijzaak nemen en er zelfs laconiek over doen. „Zelenski wordt over algemeen slappe politici als een ’heilige’ geëerd en het conflict wordt eenvoudig als een zaak tussen het goede en het kwaad afgedaan. Maar van eerdere (wereld)oorlogen kunnen we leren dat steeds verdere escalatie vanzelfsprekend wordt”, waarschuwt een ander. Een medestander meent dat het Westen moet ophouden met steeds maar weer olie op het vuur gooien. „Het is de hoogste tijd voor een staakt het vuren en vredesbesprekingen. Dit moet stoppen.”

Maar onder diegenen die de Russen vrezen, zijn er ook velen die menen dat Oekraïne nu niet meer in de steek gelaten kan worden. Zo stelt één van hen: „Als je eenmaal een land militair steunt in een oorlog moet je ’all the way’ gaan. Je kunt niet half of lafhartig steunen, dan ben je hypocriet. Dus nu alles op alles om Oekraïne te steunen. De Russische beer moet terug in z’n hok.”

De andere groep denkt dat de Russen dreigende taal uiten om het Westen angst aan te jagen en om het militaire onvermogen te maskeren. „Niet zo schijterig wegkruipen voor de stoere taal van Poetin maar zorg dat hij een flink pak slaag krijgt. Het is een grote schande dat al meer dan een jaar mensen in Oekraïne vermoord worden en steden/dorpen verwoest worden”, merkt een deelnemer op. Een ander denkt dat de Russische waarschuwing weinig voorstelt. „Het afgelopen jaar heeft laten zien dat de militaire macht van Rusland stelselmatig veel te hoog is ingeschat. Rusland is geen tegenover de NAVO en alleen de kernwapens vormen nog enige vorm van dreiging.”

Velen vinden wel dat Russen vooral duidelijk moet worden gemaakt dat ze zich niet alles kunnen permitteren. „Met het oog op de toekomst, moet nu niet worden gezwicht voor Russische dreigementen. De Krim moet terug en de bezette gebieden in Georgië moeten worden teruggegeven”, klinkt het ferm.

De toezegging van de Amerikaanse president Joe Biden dat de Europese NAVO-bondgenoten F-16’s mogen leveren aan Oekraïne is volgens de meeste deelnemers een duidelijk politiek drukmiddel richting Moskou. Het gros van de respondenten verwacht ook niet dat de leverantie van gevechtsvliegtuigen de Russen zullen verleiden om plaats te nemen aan de onderhandelingstafel. Sterker nog, velen verwachten ook niet dat de F-16’s, die meer controle over het Oekraïense luchtruim moeten geven, zullen zorgen voor een ommekeer in de oorlog. Naar verwachting worden de F-16’s in het najaar of begin volgend jaar aan Oekraïne geleverd. De vraag is of deze dan al inzetbaar zijn want de opleiding van een F-16 piloot duurt vaak jaren.