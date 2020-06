Na thuiskomst pech met auto bij huis, ANWB Alarmcentrale gebeld. Een half uur later kwam een hele vriendelijk man die mij hielp en ook nog de bandenspanning nakeek. Een paar dagen later werd een prachtig boeket van de ANWB bezorgd met een kaartje ’Beterschap’. Dit was zo aardig in minder leuke tijden. ANWB, bedankt!

Wilma Hartsuijker,

Koekangerveld

