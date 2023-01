’Aanslagen op woningen verontrustend’

Bekijk ook: Zorgen om golf van aanslagen op huizen en panden

Afgelopen weekend vonden de laatste feiten plaats in Amsterdam en Nootdorp. Vermoedelijk zijn veel aanslagen drugsgerelateerd. Hoewel er dit weekend na een aanslag een verdachte op de snelweg kon worden aaangehouden, gebeurt dit maar zelden en de politie tast vooralsnog in het duister. Ondanks het feit dat de politie beschikt over een groot netwerk aan informanten kunnen zij er nog steeds geen vinger achter krijgen en blijven veel zaken onopgelost. Dat moet natuurlijk beter. Dit soort lieden hoort nu eenmaal voor een lange tijd 'achter de dikke deur' terecht te komen. De 'runners' zijn nu aan zet.

Jan Muijs, Tilburg