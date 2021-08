Zonder prik geen vrijheid

Het is evident dat we met het huidige beleid het virus er niet onder krijgen. De sociale en economische schade is enorm. Daarbij dragen we met zijn allen de zorgkosten. Als je onverzekerd gaat rijden en er ontstaat schade zijn de kosten voor jezelf. Als je ongevaccineerd een beroep doet op de zorg zouden de kosten ook voor jezelf moeten zijn. Waarom moet ik daar via premies aan meebetalen? Dat is pas viruswaanzin! Jij neemt toch bewust het risico? In het casino word je ook niet gecompenseerd als je verliest!

L. Uijttewaal, Ter Aar