In het Vizier Mayfield is van de aardbodem verdwenen, maar opgeven? Nee

Door Jan Postma Kopieer naar clipboard

Het contrast is overweldigend. Bij het binnenrijden van Mayfield is er nog niets aan de hand. Een vrouw leest een boek op de veranda. De vlag van Kentucky wappert. Haar man blaast bladeren van de oprit met zijn bladblazer. Het is zo’n typisch Amerikaans tafereeltje. Maar een paar straten later voelen die bladblazer en dat boek ineens compleet krankzinnig.