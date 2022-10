’Verkiezingsbeloften VVD niets waard’

Terwijl er reden genoeg is om strenger aan de poort te zijn voor asielaanvragen. Dwingen tot opvang en huisvesting en dus voorrang geven op autochtone burgers is helemaal van de zotte. Als de rechtsstaat waar het kabinet de mond vol van heeft legitiem is, dan is iedereen gelijk. Voorrang geven kan dus helemaal niet. Volgens de grondwet zijn de bestuurlijke lagen complementair. Met ieder een eigen verantwoordelijkheid. Dwang past daarin niet. We moeten eerst voor onszelf zorgen, en daarna goed voor de vluchteling. Zonder dat verdwijnt het draagvlak en neemt de polarisatie toe. Met dank aan de VVD.

Rene Valkema, Haren gn.