Uit onderzoeken van het Een Vandaag opiniepanel is gebleken dat velen van mening zijn, dat hij over zijn houdbaarheidsdatum heen is en niet langer in staat is om de huidige crises adequaat het hoofd te bieden. Nog maar zo'n 23% van de ondervraagden staan nog achter hem, maar geloven niet meer in een kabinet Rutte 5.

En inderdaad, wat dat betreft wordt het wel eens tijd voor een andere leider. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want wie wil en kán premier Rutte opvolgen? Een vraag waar alles in zit. Of zo u wilt: niets. Als je onze huidige politieke elite tegen het licht houdt, dan zie ik het maar donker in. Géén idee wie ook maar enigzins in de voetsporen van Rutte zou kunnen treden. Ik zie alleen maar lichtgewichten en ondermaatsen. Wat een politieke armoede.

Jan Muijs, Tilburg