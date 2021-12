Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Bravo, Max!

Hij zei het al in het exclusieve interview afgelopen zaterdag in deze krant. „Ik ga altijd tot het gaatje.” Max Verstappen hield woord. Hij won zondag op magistrale wijze de laatste en allesbeslissende Grand Prix van dit seizoen in Abu Dhabi en is daarmee de eerste Nederlandse wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport. Een geweldige en unieke prestatie.