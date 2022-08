Rechters aan de macht slecht idee

Buitenland

LIVE | Oekraïne: bewijs dat Russen gevangenenkamp beschoten, blijkt uit telefoongesprekken

De oorlog in Oekraïne duurt nu ruim vijf maanden. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) gaat onderzoek doen naar de situatie van de mensenrechten in Rusland. Signalen van inperking van vrijheid van meningsuiting in het land en berichten over martelingen in Russische zogenoe...