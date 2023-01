Premium Het beste van De Telegraaf

Opinie Vermogensgelijkheid: is dat wel wenselijk?

Door annemarie van gaal Kopieer naar clipboard

Vorige week stond er in de Volkskrant een groot artikel over de vermogensongelijkheid in ons land. Op zich niet zo vreemd, want de Volkskrant besteedt daar zo ongeveer dagelijks aandacht aan. Dit keer kwam een politiek filosoof aan het woord die pleitte voor een bestaansmáximum naast ons bestaansminimum.