Kaasstengel bij de borrel

Gelukkig heb ik nooit oorlog meegemaakt en de meesten die dit lezen waarschijnlijk ook niet. Maar altijd herinner ik me sfeer in deze dagen. Sterke kerels met samengeklemde kaken, verdriet, woede en machteloosheid. En dan acht uur op 4 mei. Je durfde die twee minuten haast geen adem te halen. Er werden stevige borrels gedronken. Met zoutjes op tafel. Dat mocht, dat aten de Engelsen ook. Dat was gepast. Zo’n sfeer. Je wist niet wat er pijn deed maar pijn deed het.

Weet je wat? We maken kaasstengels voor bij de borrels die we drinken op de vrijheid.

Leg twee plakken bladerdeeg voor je. Bestrijk met eidooier en strooi er geraspte kaas en komijnzaadjes over. Bedek met een andere plak, smeer daar weer eidooier over en strooi nog wat kaas en komijn er overheen. Snij in repen zo dik als een kaasstengel en bak deze op een ingevet bakblik op 220° C in maximaal tien minuten knapperig. Je mag experimenteren met meerdere lagen op elkaar, en of je eigen strooisel. Bijvoorbeeld maanzaad of sesam. Als het maar kraakt en de borrel nog lekkerder smaakt.