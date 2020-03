Negeren van RIVM-advies egoïstisch

Wereldwijd overleden toen miljoenen mensen. Van kennis en behandeling was destijds nauwelijks sprake. Nu, met zoveel meer kennis over besmettingen en behandelingen die mogelijk zijn, slaan wij dringende oproepen van de premier en het RIVM massaal in de wind. In het weekend trokken we er met z’n allen op uit; strand, er moest gesport en in overvolle parken gepicknickt worden, etc.

Als iets ons niet aanstaat, bespugen we agenten of vallen buschauffeurs lastig die jongeren op hun gedrag aanspreken. Zijn wij niet een verwend, egoïstisch volkje geworden? Heel goed dat er forse boetes opgelegd kunnen worden. We hopen dat er ook gehandhaafd zal worden. Dat is hard nodig om duidelijk te maken wat de regels zijn waar je je aan moet houden.

Ik hoop van harte dat de herhaalde oproep van de overheid niet aan dovemansoren is gericht. Na zoveel welvaart is een stapje terug misschien niet eens zo gek.

G. Boswijk-Treur, Wilnis