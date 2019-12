’Kwartiertje eerder ploffen’

Plaats die dingen alleen binnen in de supermarkt en binnen in de hal van grote treinstations, waar altijd toezicht is. Daarbij komt dat je zowat overal met je plastic kaart kunt betalen, dus die 2% die zo nodig cash geld wil hebben in de nacht heeft dan gewoon pech. In het ov kun je sinds kort ook niet meer met cash geld betalen omdat de chauffeurs te vaak werden overvallen en daar heb je dan maar rekening mee te houden. Automaten op straat moeten gewoon weg om de veiligheid te kunnen garanderen voor omwonenden.

P. van Neck, Rotterdam