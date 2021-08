Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Ongemakkelijk tafereel in Olympisch Stadion rond nieuwe liefde Anouk Vetter

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Er zijn ontelbaar veel vormen van belangenverstrengeling. Zo ook in de sportjournalistiek. Wat nu als je als journalist bevriend bent met de persoon over wie je schrijft? Of als de sporter familie van je is? Als broertje van een hockeyer die een olympische medaille won en wereldkampioen werd, weet ik daar alles van. Na een rode kaart had ik hem een keer een veeg uit de pan gegeven, wat niet werd gewaardeerd. Maar goed, topsporters met zelfkritiek zijn op de vingers van één hand te tellen. Hoewel: ik kwam er hier op de Sea Forest Waterway eentje tegen: roeister Marieke Keijser.