Woke is aan Kenia voorbijgegaan: ’Hé blanke!’

’Hey mzungu, give me money!” Een bijna dagelijkse kreet op straat in Kenia en andere landen waar Swahili wordt gesproken. Mzungu betekent blanke, met veronderstelling dat je geld hebt. Op reportage aan de Keniaanse kust kwam dit verschijnsel ter sprake bij een bak koffie met een Nederlandse die hier een paar jaar geleden is komen wonen.