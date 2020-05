’Jongeren zijn niet bereid om mee te denken’

De enorme drukte naar parken, stranden en kleine recreatiegebieden liep op hemelvaartsdag enorm uit de hand. De politie moest ingrijpen en gemeenten sloten toegangswegen naar bovenstaande gebieden omdat de 1,5 meter afstand massaal gemeden werd. Een onverantwoordelijke situatie.

Vooral de jongere generatie neemt de coronamaatregelen niet serieus en de oproep van Rutte aan jongeren om mee te denken, valt daardoor volledig in het water. Men is helemaal niet van plan om mee te denken.

Ook deze jongeren komen eens terecht in een risicoleeftijd die slecht kan aflopen bij een uitbraak van een agressieve virus. Dus geen adviezen meer aan deze groep overtreders en direct overgaan tot bekeuren, misschien gaat dat helpen.

Het is toch te gek voor woorden dat er in de risicogroep vele doden vallen, eenzame bejaarden opgesloten zitten en er weinig vooruitzicht voor deze groep is omdat een tweede uitbraak op de loer ligt. Een schandalige vorm van overtreding enkel en alleen uit egoistisch motief.

Mevr. Brugman

Lelystad