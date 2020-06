’Vasthouden van regenwater stimuleren’

Al jaren promoten we zuinig te zijn met water. Al jaren proberen we de mens ervan te overtuigen dat waterbeheer erg belangrijk is. Water moeten we niet te veel afvoeren maar zoveel mogelijk bergen, liefst zo dicht mogelijk bij huis. Dat we onze tuin niet dicht moeten tegelen maar alles in het werk moeten stellen water als in een spons vast te houden voor drogere tijden.

Bekijk ook: Verwachte buien bieden minimaal verlichting tegen droogte

Nu lees ik weer dat we in dit droge voorjaar miljarden liters mooi schoon leidingwater meer hebben gebruikt dan normaal, mede door de tuin en sinds kort in grote opblaaszwembaden. Hoe egoïstisch kunnen we zijn. Terwijl een ander zijn best doet wat litertjes water te sparen worden er grote hoeveelheden leidingwater verbrast voor een kort pleziertje. Leidingwater dat steeds moeilijker schoon te krijgen is.

Bekijk ook: Minder water uit de kraan door extreem verbruik

Ruim 40 jaar geleden maakte ik bij huis twee regenwaterputten, goed voor 1,5 m3 inhoud, en twee handpompen. Daar heb ik al die jaren plezier van voor de planten in de tuin. Dat scheelt een hoop leidingwater.

Nu vraag ik me af waarom we het vasthouden van regenwater bij huis niet meer stimuleren. Het is eigenlijk zo simpel vooral als je een nieuw huis betrekt en een regenwaterput snel is geplaatst. Neen, we gaan voor het gemak. We zetten geen emmer in de douche om het eerste (te koude) water op te vangen. We laten liever de kraan een halve dag lopen voor een zwembad. Misschien een idee om het verbruik boven de 100m3 per jaar hoger te belasten.

Nico Brantjes