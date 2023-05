’Hulp bieden in land van herkomst’

In De Kwestie van 5 mei met de titel ’Waar blijft het complete migratieverhaal?’ stelt de heer Latten; ,,Hulp ter plekke is humaner dan het uitbreiden van slaapplaatsen in Ter Apel”. Peter Jonker is het hiermee eens.