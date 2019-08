’Boerkaverbod niet zonder kleerscheuren’

Vorige week donderdag was het de eerste dag van het ingestelde boerkaverbod, een dag die zonder kleerscheuren verlopen is. Zondag deed zich in Nijmegen helaas dan toch het eerste voorval voor. Een beheerder van een speeltuin sommeerde een vrouw die een nikab droeg deze af te doen of anders de speeltuin te verlaten. Direct werden er vrienden ingeseind om daar stelling tegen te nemen. Na overleg met de politie bleek het boerkaverbod niet in speeltuinen te gelden en werd excuses aangeboden.

Volgens laatste peiling van Maurice de Hond is 74% van onze Nederlandse bevolking fel gekant tegen het dragen van een boerka, het is vrouwonvriendelijk, druist tegen onze vrije westerse principes in. Maar wat volgens velen ook mede door hun islamitisch geloof wordt ingegeven, of door strenggelovige medehuisgenoten achter hun voordeur wordt opgelegd.

Met dit thema wordt in onze samenleving een gevoelige snaar geraakt, waarbij voor- en tegenstanders openlijk stelling tegen durven te nemen. Kortom, hiermee smeult eigenlijk een veenbrand die komende tijd zomaar eens verder tot ontbranding zou kunnen komen.

Mario Verhees