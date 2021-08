’Haast maken met formatie’

Sinds de verkiezingen afgelopen januari is er nog niets constructiefs uitgekomen uit de formatiepogingen en zitten we in een impasse. Het reces is al maanden geleden begonnen en duurt nog steeds voort. Want meer kan ik er op dit moment niet van maken.

Er lijkt maar geen einde te komen aan de onderlinge verschillen en de enige beelden die we van politiek Den Haag te zien krijgen zijn die van kamerleden die 'op hun telefoon zitten'. Maar dat -structurele- beeld zien we het hele jaar door al.

VVD en CDA zorgen al wel over enige duidelijkheid door te verklaren in elk geval géén kabinet te willen met GL en de PvdA. Gelukkig maar, want dat zou zo ongeveer het failliet van ons land inluiden.

Nu D66-leider Kaag nog even over de streep trekken en haar duidelijk maken dat een premierschap voor haar iets te hoog gegrepen is en binnen een paar weken kan de hele bups met de koning op het bordes staan.

Jan Muijs, Tilburg