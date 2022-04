Premium Het beste van De Telegraaf

Bouwcapaciteit ’Ambtenarentekort nekt bouwambitie’

— Om naar de 100.000 huizen op te schalen moeten we flink aan de bak en iedere jaar dat we die norm niet halen, betekent dat we later meer moeten doen, betoogt directeur van WoningBouwersNL Coen van Rooyen. „Heerlijk, zo’n minister met ambitie én dadendrang.”

Door Coen van Rooyen

Minister De Jonge wil dat we een miljoen woningen in tien jaar tijd gaan bouwen. Heerlijk, zo’n minister met ambitie én dadendrang. Maar nu zijn eerste beleidsnotities verschijnen, daalt langzaamaan de twijfel in: gaan we de doelen zo wel halen? Ik vrees dat we het paard momenteel achter de wagen spannen.