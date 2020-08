’Diversiteitsterreur werkt averechts’

Adjiedj Bakas Ⓒ ANP

Dat de politie, marechaussee en het KLM-cabinepersoneel divers zijn samengesteld is prima en functioneel. Op de routes naar Japan vliegen enkele Japanse stewardessen mee, op die naar Suriname, Surinaamse stewardessen. Ze kunnen cultuurkloven overbruggen en daardoor verbetert de dienstverlening. Diversiteit werkt, als het functioneel is. In de bijna dertig jaar waarin ik voor de politie werk, heb ik gezien hoe de functionele diversiteit van het politiekorps groeide, natuurlijk met vallen en opstaan, zoals alles in het leven.