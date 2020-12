„We zitten in lockdown, dus alles is anders”, begon Matthijs van Nieuwkerk de eerste aflevering van Top2000 a gogo. „En dat geldt voor ons allemaal. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.” Geen publiek, wel alle vaste elementen in het programma dat al jaren exact hetzelfde is. En juist dat vertrouwde is zo prettig.