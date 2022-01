’GPS-tracker kitesurfers verplichten’

Twee kitesurfers in de problemen. We hadden een noordwestenwind kracht 4/5, een vloedstroom van meer dan 1,5 knoop en een zeewatertemperatuur van 7 graden. Deze twee hadden geluk vanwege een oplettende wandelaar op de pier, een toevallig uitgaand groot zeeschip met bemanning die ze in het vizier kreeg en een loodstender die op dat moment op zee bezig was met beloodsen.

Zonder deze factoren had het zeer slecht kunnen aflopen ondanks dat de KNMR ook ingeseind was maar door aanrijd/ responstijd ongeveer 20 minuten later pas aanwezig was.

De uitstekend getrainde bemanning van de loodstender heeft de surfers, beiden zwaar onderkoeld, aan boord gekregen en afgeleverd aan een gereedstaande ambulance.

Met het Scheveningen drama nog vers in het geheugen vraag ik mij af waarom de sector, KNMR, Hiswa en overheid nog geen aanvullende eisen hebben gesteld aan de beoefenaars van deze prachtige sport. Een GPS/AIS-tracker verplicht stellen zou al veel schelen.

Jim Sperling,

Amsterdam