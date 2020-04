De Kwestie: ’Italië moet boos zijn op zichzelf!’

Niek Aap wijdde er een parabel aan: „Twee cruiseschepen botsten midden op de Atlantische Oceaan. Het betrof een Nederlands cruiseschip en een ruim drie keer zo groot Italiaans schip. De gevolgen waren rampzalig: beide schepen zonken binnen twee uur. De opvarenden van het Nederlandse schip hadden zich allemaal tijdig in veiligheid weten te brengen in de reddingsboten. Heel anders was de situatie voor de Italiaanse opvarenden. De Italiaanse maatschappij had nooit geïnvesteerd in reddingsboten, zodat de opvarenden allemaal in zee dobberden. De Nederlandse reddingsboten schoten te hulp en konden nagenoeg alle drenkelingen in de Nederlandse reddingsboten hijsen. Echter, omdat er nu veel te veel mensen (bijna vier keer te veel) aan boord van de reddingsboten zaten, zonken ook de reddingsboten. Uiteindelijk overleefde niemand de ramp.”

En daarmee verwoordt deze reageerder het sentiment bij velen. Zeker, een land in coronanood moet worden geholpen, maar zomaar geld die kant op kruien... daar zijn we niet zo van. LeoIII legt het zo uit: „Natuurlijk moeten wij Italië helpen bij de bestrijding van het virus. Het redden van de Italiaanse economie moeten ze echter zelf doen. Maar de Italianen willen naast de schuld van 135% van hun bruto nationaal product nog meer schuld te maken en wel onder gunstige voorwaarden. Die gunstige voorwaarden kunnen ze krijgen, indien wij garant staan voor die schuld. Dit kan natuurlijk niet. Realiseren ze zich Italië hoeveel wij hebben ingeleverd (spaarrente en pensioenen) door de handelswijze van de Europese Bank om hun schuld betaalbaar te houden?”

Uitgewrongen

Solidariteit moet dus twee kanten op werken, zegt ook Josephina2: „Staatsschuld in procenten van het bnp in het jaar 2019: Italië 132%, Nederland 57%. Hoe zijn wij door ons kabinet de laatste jaren financieel uitgewrongen? Burgers hebben grote offers gebracht: Box-3-heffing over niet behaald rendement, pensioenleeftijd naar 66 en 4 maanden, btw verhoogd, achtergebleven lonen, niet-geïndexeerde pensioenen, energiekosten verhoogd, gemeentelijke belastingen verhoogd, etc. Waar bleef de solidariteit van de overige EU-lidstaten met Nederland?”

Toch is er een enkeling die denkt dat we er niet aan ontkomen om Italië ook economisch bij te staan. Racepeet bijvoorbeeld: „Het is echt heel complex. Niets doen, waardoor Italië failliet gaat, is ook heel slecht voor onze economie. Medische ondersteuning moet er sowieso komen en financiële ondersteuning voor hun economie is denk ik onvermijdelijk.”

"We zijn trots op onze directheid, maar over de grenzen werkt dat echt niet"

Nou, zegt Rudolf65, laat Italië dan eerst zelf orde op zaken stellen. „Italië heeft er jarenlang een bende van gemaakt en geld uitgegeven als water en niet geluisterd naar de EU-eisen om de begroting op orde te brengen. Ze gaan gewoon ervan uit dat Noord-Europa ze wel zal helpen en doorgaat met miljardjes geven. Nu krijgen ze het deksel op de neus en loopt het iets anders dan waarop ze hadden gerekend. En dan die verontwaardiging! Kwaad op landen die al het meeste betaald hebben van allemaal!” Joannes den Hollander vindt ook: „Waar misbruik begint, houd solidariteit op. En dat geldt niet alleen voor Italië.”

Fred Schuit meent: „Het gebrek aan solidariteit begint bij de zuidelijke landen zelf doordat ze nog steeds niet de boel op orde hebben. Zo lang als dat ik me kan herinneren, en dat gaat best wel een stukje terug, hebben de Italianen nog nooit de boel op orde gehad. En nu is Nederland spelbreker? Nee, gewoon doorgaan met feestvieren en potverteren en dan zeggen dat een ander niet solidair is, je moet de brutaliteit maar hebben.”

Grens

Dat komt, zegt Criticaster15, doordat de omstandigheden nu abnormaal zijn: „Solidariteitsgevoel leeft bij veel landen pas in tijden van nood en of crisis! Italië, Spanje, Portugal en Frankrijk, allemaal landen die zich niets gelegen hebben laten liggen aan gemaakte afspraken over staatsschulden! Jarenlang heeft filantroop Draghi deze landen bevoordeeld met het opkopen van leningen om de economie van de eurozone aan te jagen en het inflatiepeil op te trekken. Gevolgen voor Nederlandse pensioenfondsen zijn genoegzaam bekend. Er is een grens aan solidariteit en die heeft niks te maken met inkomsten uit export, maar alles met afspreken wat je doet, en daarna ook doen wat je zegt!”

Nu hebben we wel een communicatie-uitdaging, zegt Choriwest: „Deze week stond in El País een door een Spaanse journalist geschreven stuk waarin het gelijk van de Nederlandse en Duitse houding prima wordt uitgelegd. Niets aan de hand zover. Waar wij in Nederland echt de mist mee ingaan is het gebrek aan van wat in de rest van de wereld als beschaafd communiceren wordt beschouwd. We zijn trots op onze directheid, maar over de grenzen werkt dat echt niet. Misschien iets voor het onderwijs?”

"Nederland mag dan een rijk land zijn, haar inwoners zijn dat niet (meer)"

Dat zal best, maar de feiten zijn de feiten. En die wijzen uit dat de droevige staat van de Italiaanse economie toch vooral te wijten is aan de Italianen zelf, betoogt Brulboei: „Ik heb niet zo veel met Italianen en al helemaal niet zolang zij hun eigen gang blijven gaan waardoor de staatsschuld op blijft lopen. Ze jammeren om hun eigen onkunde, daar kan ik heel slecht tegen. Als het aan mij ligt, gaat er geen cent naar Italië. Wij liggen krom om hun onkunde te sponsoren. Fijn hé, die EU?”

Dus, helpen kan alleen maar tegen strikte condities, zegt Ricky68: „Nog niet zo lang geleden trotseerden de Italianen de begrotingsregels van de EU. Toen hoorde ik ze niet over Europese solidariteit. Ze hebben sinds de vorige crisis niets gedaan om buffers op te bouwen en willen nu geholpen worden. Dat is prima, maar wel tegen strakke condities, zoals bij Griekenland. Het kan niet zo zijn dat ze in Italië vroeg met pensioen gaan en een basisinkomen gaan invoeren van geld dat uit de bezuinigingen komt van de Noord-Europese landen.”

Aflossen

En dus meent ook 1234Ruud dat Italië zelf wat water bij de wijn zal moeten doen: „’Anders verkoop je toch gewoon je boot’, was vroeger ergens een reclame van. Volgens mij is het tijd dat de Zuid-Europese landen hun boot gaan verkopen. Je kunt niet altijd op het geld van een ander leven. Helpen met de epidemie is prima, maar hun schulden moeten ze zelf een keer gaan aflossen.”

Want, zo denkt Fbruininkweerd, bij ons is ook niet zo veel te halen: „Nederland mag dan een rijk land zijn, haar inwoners zijn dat niet (meer) omdat zij daartoe grote offers hebben moeten brengen.”

Meer over de rel tussen Nederland en Italië in de nieuwste podcast Kwestie van Centen. En hoe komen we tot een gezamenlijke oplossing voor de coronacrisis? Luister ‘m hier, hieronder of via je eigen podcast app.