Brief 2: ’NPO en bedrijfsleven laten bijdragen’

Het Eurovisie songfestival is volksvermaak en dat moeten de mensen zelf betalen en niet de overheid. NPO heeft vele grootverdieners er daar moet mw. Shula haar hand maar gaan ophouden. Ook het bedrijfsleven moet hieraan gaan bijdragen. Rond het songfestival kost een hotelkamer €2000 per dag.

De 25-30 miljoen uit de schatkist moet naar de zorg, ouderen en andere zwakkeren in deze samenleving. Ik vind het gênant dat mw. Shula van de NPO hardop durft te zeggen dat de overheid de miljoenen uit de schatkist moet bijdragen. De planeet NPO is een heel andere dan de planeet waar we op leven met kwetsbare mensen mw. Shula!

S. Blankers

