’Vredesduif in Ethiopië noodzakelijk’

Een premier uit Oost-Afrika wint één van de meest prestigieuze prijzen ter wereld? Het ging niet naar een klimaatactivist of een voorvechter van mensenrechten. De Nobelprijs voor de Vrede ging, heel ouderwets, naar een politicus die vrede heeft gesticht, of daar in ieder geval pogingen toe heeft gedaan. Het was ook terecht dat hij de prijs won, hij had namelijk toenadering gezocht tot Ethiopië, liet politieke gevangenen vrij en opende de deur naar meer democratie. Hoe anders ziet de wereld er anno 2020 uit voor de premier die wereldwijd veel lof ontving. Sinds een aantal dagen zijn tiendduizenden Ethiopiërs het land ontvlucht vanwege een escalerend conflict tussen de nationale regering enerzijds en het lokale bestuur van de Noord-Ethiopische provincie Tigray anderzijds. Het conflict in Ethiopië escaleert in rap tempo en er wordt zelfs gewaarschuwd voor een nieuwe burgeroorlog wat desastreus zou zijn voor de regio. Voor premier Ahmed is dit een lakmoesproef. Kan hij de situatie de-escaleren en zijn rol als vredesduif waarmaken?

Adem Mustafa