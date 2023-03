Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Wrang dat influencer meer sociale status wordt toebedeeld dan gepensioneerde stratenmaker

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

Het is een gevoelige tijd, waarin woorden kanonnenvoer zijn die in culturele oorlogen sneuvelen op de slagvelden van de taal. Eén verkeerde beweging in dit mijnenveld en je bent dood.