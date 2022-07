’Opmars giftige Jacobskruiskruid’

De opmars wordt deels veroorzaakt omdat bermen langs wegen weinig worden gemaaid om biodiversiteit te bevorderen. Deze plant met gele bloemen is zeer giftige bij inname door rundvee zoals koeien en paarden. Het gif maakt langzaam de lever kapot dat tot de dood zal leiden. Het zaad van deze plant verspreid zich door de wind en de opmars is te zien in bermen, gras en weilanden. Het gemaaide hooi in deze gebieden is niet meer geschikt als voer en onverkoopbaar. En dat is weer een groot probleem voor de boeren.

Max Vogel, Overijssel