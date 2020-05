Brief 1 ’Laat leden sporten op afspraak’

Bovendien kun je op de 1,5 meter afstandsgrens ook nog een sociaal praatje maken met een medesporter. Financieel is dit voor veel sportscholen ook een dolksteek. Laat de leden bijvoorbeeld op afspraak maximaal een uur sporten, zodat er niet te veel mensen tegelijk binnen zijn.

Bovendien is het in de zomermaanden al minder druk dan de rest van het jaar. Ik hoop dat er nogmaals serieus naar gekeken wordt en mensen op hun eigen vertrouwde manier weer aan hun conditie en gezondheid kunnen werken. Zowel lichamelijk als geestelijk is dit erg belangrijk in deze vreemde tijden.

M. Rodermond

