Maatwerk en begrip nodig voor horeca

Je zult maar een horecazaak hebben in deze tijd. Ik vind dat we best wat meer medelijden mogen hebben met deze groep gedupeerde ondernemers, want voor hen is er nog lang geen licht aan het eind van de tunnel. Onze overheid legt steeds de nadruk op onze eigen verantwoordelijkheid bij de bestrijding van het coronavirus, maar kennelijk heeft zij weinig vertrouwen dat de horecaondernemer diezelfde verantwoordelijkheid aankan.