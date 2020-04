’Geef ondernemer ruimte om huur later te betalen’

Op het Monopolybord de duurste straat van het land, maar nu uitgestorven: de Kalverstraat in Amsterdam. In het hele land teistert corona ondernemers. Pieter Hendrikse vraagt pandverhuurders coulant met hen om te gaan. Ⓒ ANP

Zoals de crisis voelbaar is voor iedereen in dit land, zijn het met name de ondernemers die de zorgen hebben van stilvallende inkomsten en doorlopende rekeningen. Om de economie én zichzelf draaiende te houden, zouden hun huurbazen hen moeten helpen, stelt Pieter Hendrikse.