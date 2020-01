Uitslag Stelling: Niet terug naar jaren vijftig

Maar weinig respondenten snappen dat mensen zich storen aan een dergelijk beeld. Wel merkt bijna driekwart dat er steeds minder bloot te zien is op straat, op het strand of in de sauna. Bijna iedereen meent dat Nederland ten prooi is gevallen aan een ’nieuwe preutsheid’. Iemand vult aan: „Zelfs borstvoeding geven in het openbaar roept vragen op en in de sauna is het vooral de jeugd die drie handdoeken omdoet.”

Die preutsheid uit zich in badkledingdagen in de sauna, bijna geen topless meer op het strand en niet meer douchen na een potje voetbal. Driekwart verlangt dan ook terug naar de jaren zeventig en tachtig, waarin topless op het strand bijvoorbeeld nog de norm was. „Het lijkt soms wel of we teruggaan naar de jaren vijftig.” Een van de stemmers wil terug naar de goeie ouwe tijd waarin Seks voor de Buch nog op televisie was. Een andere, nostalgisch: „In de jaren tachtig en negentig kon ik nog rondlopen in een top zonder bh. Nu word je aangekeken alsof je naakt loopt.”

Respondenten verlangen zelfs nog meer terug naar de jaren zeventig. „Die verkiezingsposter van die naakte vrouw met die koe. Dat zou tegenwoordig echt niet meer kunnen.” Een ander: „Een pikante blouse of een kort rokje, zie je echt niet meer. Nu worden vrouwen die dat aanhebben uitgemaakt voor hoer.”

Dat Nederland preutser is geworden, wijten veruit de meeste respondenten aan ’de invloed van andere culturen’. Een reactie: „Het is een invloed waaraan wij te snel hebben toegegeven door bijvoorbeeld toe te staan dat er apart wordt gezwommen in openbare zwembaden.” Een andere reactie: „Andere culturen zijn zo intolerant dat wij in feite worden gedwongen ons aan te passen aan hun normen en waarden, in plaats van andersom.”

Een respondent denkt overigens dat de nieuwe preutsheid komt doordat we steeds meer gebruiken overnemen uit de VS. „We nemen tradities over zoals Halloween en Valentijnsdag en jongeren spreken veelal Engels. Dan moet je niet gek opkijken dat ook die rare preutse dubbele moraal van de Amerikanen wordt overgenomen.”

Verder denkt nog een behoorlijk aantal stemmers dat mensen zich laten weerhouden om schaars gekleed te gaan door het risico dat beelden gedeeld worden op sociale media. „Die angst is ook zeker terecht”, meent een respondent. „Mensen bedekken zich uit onzekerheid en de druk van sociale media.” Een ander reageert: „Je zit er echt niet op te wachten dat anderen bepalen hoe je op sociale media komt. Zeker niet als je half bloot ligt te zonnen.”

Sommige stemmers opperen dat #metoo ook terughoudendheid heeft veroorzaakt met bloot. ,,Door #metoo nemen mensen steeds vaker aanstoot aan dingen”, aldus een van deze respondenten.

Naaktheid in het openbaar vindt bijna niemand een teken van losse zeden. Veruit de meesten storen zich dan ook niet aan korte rokjes, naaktheid in de sauna of plaatjes van blote mensen op tv of in tijdschriften. „Naakt is geen teken van losse zeden. Juist mensen die bedekt zijn, kunnen zich zeer zedeloos gedragen.”