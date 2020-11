’Verzwaring regels slag in de lucht’

Als een aantal weken geleden een korte algehele lockdown was afgeroepen was dit wellicht de enige remedie geweest om de cijfers te doen dalen. Nu wordt er weer puur speculatief wat besloten: wederom (halve) maatregelen waar je een vraagteken bij kunt zetten, wederom tegenstrijdig van aard.

Zo moet de dierentuin waar je met name in de open lucht bent per se dicht maar mogen sportscholen openblijven die bij de eerste lockdown per se dicht moesten. Net zo willekeurig als het eerder het sluiten van restaurants.

Maar wel volle scholen openhouden zodat het te bestrijden virus juist daar waar het doorgegeven kan worden, in stand wordt gehouden. En wat te zeggen van maximale groepsgrootte van twee personen of maximaal twee bezoekers per dag: behalve de zinloosheid wellicht totaal oncontroleerbaar.

Je kunt dit beleid op tal van manieren betitelen. Nattevingerwerk, meten met twee maten, achter de feiten aanlopen of mosterd na de maaltijd. Ik noem er maar een paar…

Jan Verniers, Arnhem