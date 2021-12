Handicap niet met taal verhullen

Zelf ben ik inmiddels 15 jaar rolstoelgebonden. Maak dingen niet ingewikkelder dan wat het is en geef gewoon aan dat iemand gehandicapt is. Het is eenmaal zo. Bovendien, als je in een rolstoel zit snapt iedereen dat en over het algemeen zijn mensen bereid te helpen wanneer ik dat vraag. Juist omdat het hen helder is dat ik gehandicapt ben. Dat is prettig en het is onzin omdat in officieel taalgebruik te verdoezelen, daarmee gaat de handicap niet weg. Beter is het aan faciliteiten te werken waardoor gehandicapten goed kunnen participeren in de maatschappij. Laat de EU daar maar energie in steken ipv te debatteren over woordgebruik.

Dick Snel