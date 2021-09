’Waar zijn werkstudenten gebleven?’

Jongeren kunnen geen huis meer gefinancierd krijgen. Maar waar zijn de fulltime werkende jongeren gebleven? Sommige asielzoekers en hangjongeren veroorzaken overlast. Waarom worden deze mensen niet met een leerwerktraject aan het werk gezet? Sommige werkelozen willen wegens wegvallen van toeslagen en daardoor minder inkomsten niet gaan werken. Waarom vervallen die toeslagen sowieso niet bij ongenuanceerde werkweigering? Sollicitanten worden afgewezen omdat ze niet precies in het gewenste plaatje vallen. Geef deze mensen een werkkans en hun waardigheid terug om hun eigen boterham te mogen verdienen. Ook functioneel analfabeten willen graag werken. Het basisschool niveau taal, lezen en rekenen is in 3 maanden aan te leren. Waarom is daar geen beleid voor, zodat deze mensen in de huidige digitale maatschappij aan het werk kunnen? Arbeidsongeschikten worden door het maatschappelijke beleid geschapen (J.A.H. Bron). Arbeidsproductiviteit is de enige bron van welvaart (Adam Smith).

Chris Wiets, Soest