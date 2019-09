Sahar Khodayari overleed vorige week in een ziekenhuis in Teheran. Ze was 29 jaar oud. Ze was fan van de voetbalclub Esteghlal, waarvan de clubkleur blauw is, dus haar favoriete kleur was ook blauw, zoals dat gaat bij fans overal in de wereld. Het verhaal gaat dat ze geestelijk niet stabiel was en highs en lows kende.