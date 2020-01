Brief 1: ’Immigratieprobleem wordt onderschat’

Het is onbegrijpelijk dat politiek Den Haag zo verdeeld is over dit zeer ingrijpende maatschappelijke verschijnsel. Het mag nooit een politiek spel zijn tussen verschillende politieke partijen want de toestroom van kansloze asielzoekers zal daardoor in de toekomst alleen maar toenemen en onbeheersbaar blijven.

Als de politiek in Nederland zo verdeeld blijft als nu dan wordt het immigratieprobleem onoplosbaar en daarom roept heel Nederland politiek Den Haag op het immigratieprobleem waar de hele maatschappij onder lijdt als eenheid daadkrachtig aan te pakken.

Otto C. Tempelaars, Heemstede

