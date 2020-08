Ombudsman: Denk mee en voorkom wanhoop

Omdat het stel in België woont, krijgt het om de paar jaar een brief van hun zorgverzekeraar. Zoals alle mensen die in het buitenland wonen, maar in Nederland werken als zelfstandige.

In de brief aan Elly schrijft de verzekeraar, dat ze een onderzoek moet aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit is wettelijk verplicht. Op deze manier kan ze bewijzen dat zij recht heeft op een Nederlandse zorgverzekering.

Elly stuurt kopieën van facturen, bewijzen van investeringen en kopieën van de aangifte omzetbelasting naar de SVB. Hiermee kan ze aantonen dat zij weliswaar in België woont, maar nog steeds werkt in de drogisterijen in Nederland.

Dit keer duurt het wel erg lang voordat de SVB alle bewijsstukken van Elly goed heeft bekeken en heeft uitgezocht in welk land ze werkt. Het duurt zelfs té lang. Daardoor laat de verzekeraar weten dat Elly geen recht meer heeft op haar zorgverzekering en dat die komt te vervallen.

Dat is niet de bedoeling. Elly durft nu niet meer in de drogisterij te werken. Zij komt hier in aanraking met heel veel mensen. Stel je voor dat zij besmet wordt met het coronavirus en in het ziekenhuis terechtkomt. De kosten van een ziekenhuisopname zonder dekking van haar zorgverzekering zouden enorm zijn. Dit zou naast het persoonlijk leed ook een financieel drama betekenen.

Jan maakt zich ook zorgen om de situatie en belt voor zijn vrouw naar de Nationale ombudsman. Medewerker Nancy neemt gelijk contact op met de SVB om na te gaan wat er misgaat. Het blijkt dat Elly’s aanvraag op de plank is blijven liggen door miscommunicatie bij de zorgverzekeraar en bij Elly.

De SVB ziet de ernst van de situatie in en doet haar uiterste best om Elly’s aanvraag met spoed te behandelen. De zorgverzekeraar krijgt het groene licht en de polis van Elly wordt hersteld. Gelukkig zijn haar eventuele zorgkosten weer gedekt. Elly kan weer met goede moed aan de slag en haar klanten helpen in wat als één van de vitale sectoren wordt gezien.

Het gaat geregeld mis tussen burgers en overheid, zo zien wij bij de Nationale ombudsman. En vaak blijkt dat een oplossing makkelijk te vinden is. Zeker als een uitvoeringsinstantie goed meedenkt, voorkomt dat grote wanhoop bij een burger. Zoals de SVB laat zien bij Elly en Jan.

*Gefingeerde naam