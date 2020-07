Daar aangekomen kwamen we tot de ontdekking dat een fietssleutel nog thuis lag Balen natuurlijk. Dan eerst maar koffie halen bij bakker Van de Pol met als troost wat lekkers erbij en dan weer terug naar huis, naar Krimpen aan den IJssel.

Verhaal verteld bij de bakker en wat denkt u, kregen we van de verkoopster haar fiets heel de dag te leen. Gooi de sleutel maar door de brievenbus als jullie terug zijn. Zo lief en wat een vertrouwen. Dus dank zij de bakker hebben wij toch een heerlijke fietstocht kunnen maken van 60 km.

Fam. Kalisvaart

Ook een bijdrage leveren? Werd u blij verrast door een lief gebaar, een attente actie, onverwachte hulpvaardigheid of gewoon zomaar iets leuks? Mail ons uw verhaal via [email protected] voor de rubriek ’Dit vind ik leuk’ en maak kans op plaatsing in de krant en op internet.