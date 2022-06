Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier: de week van de hoofdredacteur Powervrouw als nieuwe columnist

Door Paul Jansen Kopieer naar clipboard

Het was een verfrissend interview, dat we vorig weekend publiceerden met Assita Kanko. De Belgische politica brak een lans voor vrouwenrechten en nam daarbij geen blad voor de mond. Politiek correcte progressieven kregen van de N-VA Europarlementariër een spiegel voorgehouden, in het bijzonder woke-activisten. Zij vergiftigen de samenleving met hun denken in rassen en groepen, aldus Kanko. Het was de spijker op z’n kop.