’Overbevolking aanpakken’

Een nuchtere boerin die met kennis van zaken spreekt en een boegbeeld kan zijn voor de boeren en de agrarische standsorganisaties. Zij heeft slechts een paar woorden nodig om uit te leggen dat stikstofuitstoot niets te maken heeft met milieu, klimaat en natuur. Op oneigenlijke argumenten wordt het stikstofprobleem aangepakt. De stikstofuitstoot is in de loop van de jaren fors gedaald en is aanzienlijk minder geworden. Zelfs verbeterd. Dat de flora in de natuur door de eeuwen heen verandert is een constant gegeven. Dit zal altijd zo zijn en blijven. Om nostalgische terug te kijken naar de flora stand van tientallen jaren terug is volkomen ridicuul. Over de verandering van het milieu en klimaat dienen ingrijpende maatregelen genomen te worden op het gebied van omvang van de bevolking. Dit is het kernprobleem dat aangepakt moet worden in plaats van allerlei zeer dure cosmetische maatregelen op het gebied van milieu en klimaat. Dus pak het kernprobleem van overbevolking in ons land aan, waarbij dan het gebruik van zon, wind en kernenergie optimaal effectief kan zijn.

F. Savelberg