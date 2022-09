Uitslag stelling: ’Reclameverbod is zinloos’

Haarlem is de eerste stad ter wereld die dit verbod op vleesreclame invoert. Slechts een heel kleine deel van de stemmers juicht toe dat Nederland hierin voorop loopt. Het gros ziet deze maatregel vooral als ‘betutteling’ en ‘vergaande bemoeizucht’ van de overheid. Slechts 7 procent denkt ook dat mensen door een reclameverbod op vlees minder snel verleid zullen worden tot het kopen ervan. Een voorstander reageert: „Als je minder reclames ziet voor vlees lijkt het me wel dat er minder gekocht gaat worden. Er zijn nog te veel mensen die iedere dag heel veel vlees eten. Het is beter als we minderen voor gezondheid, milieu en dierenwelzijn.” Bij de meerderheid wekt het verbod vooral ergernis op: „Ophouden met verbieden. Het komt vanzelf wel. Wij eten nu al vaker een maaltijd zonder vlees of biologisch. Omdat ik dat wil, vooral niet omdat het moet!” Van de deelnemers geeft 85 procent aan vlees te eten, 9 procent eet alleen biologisch vlees en slechts 4 procent is vegetariër of veganist. Een bewuste vleeseter zegt: „Ik eet vlees, maar niet iedere avond. Het zou nog minder kunnen, maar ik ben bang dat ik dan voedingsstoffen ga missen. Ik denk dat meer mensen daar bang voor zijn.” Menig stemmer beaamt dit: „Veel mensen zullen niet in staat blijken te zijn een evenwichtig voedselpakket te gebruiken zonder vlees.” Daarbij klaagt men veelal over het huidige aanbod van vleesvervangers. „En dan zeker wel reclame maken voor vleesvervangers? Ik heb er een paar geproefd en kreeg ze amper door mijn strot”, vertelt een deelnemer. Iemand voegt toe: „Kijk eens wat er allemaal in de vleesvervangers zit, 99% rotzooi, daar gaan we zeker niet gezonder van worden. Fabriekseten is het slechtste dat er is!” Volgens de meeste deelnemers moeten er niet meer maatregelen komen om vleesconsumptie te ontmoedigen. Het zou beter zijn om zich te richten op bewuste vleesconsumptie, denken sommigen. Enkele stemmers vinden wel dat er kritischer gekeken moet worden naar wat er zoal in de supermarkt verkocht wordt. „Een verbod op reclame is te generaliserend. De kiloknallers en goedkope aanbiedingen moeten er wel uit. De vleesprijs moet omhoog en laten we nu echte kwaliteitseisen stellen en zorgen voor een betrouwbaar keurmerk.”

Iets meer dan een kwart van de deelnemers denkt dat het eten van vlees de komende jaren steeds minder gebruikelijk zal worden. De meeste respondenten hebben echter moeite om zich een toekomst zonder vlees voor te stellen. „Vlees is een noodzakelijk voedingsmiddel. Natuurlijk kan er wel nagedacht worden over de soorten vlees en de hoeveelheden,” zegt een deelnemer. Deze stemmer denkt er net zo over: „Omdat vlees eten met mate gezond is. De mens is geëvolueerd door het eten van vlees en vis. Voorlichting is prima, maar daar moeten ze het bij houden.”

Volgens veel stemmers is ontmoedigingsbeleid überhaupt niet nodig, vlees vinden ze nu al onbetaalbaar: „Veel mensen hebben amper geld om nog vlees te kopen. Voor Jan met de pet in het weekend een paar stukjes vlees en de jus voor de rest van de week.”