Brief 1 ’Koopkracht kachelt al jaren achteruit’

Ik stel wederom vast dat het de laatste jarenlange gebrabbel over maatschappelijk ondernemen en de belangen in acht nemen van alle ’stakeholders’ door grote beursgenoteerde, multinationals gebakken lucht blijkt. Winstmaximalisatie blijkt het hoogste doel. Dus aandeelhouderswaarde is het ultieme doel. Werknemers, klanten, toeleveranciers worden gewoon gemangeld door de marktmacht van die bedrijven. Het wordt echt tijd dat ceo’s en aandeelhouders zich gaan realiseren dat het volk zich tegen hen kunnen gaan keren. Dus overvraag niet, verlaag uw prijzen en verklein winstmarges. Toon begrip voor de onderkant van de samenleving en het al jaren achteruitkachelende koopkrachtverlies van de arbeiders.

Kees B. Kraaijeveld, Nunspeet

