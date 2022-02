Brief 1 ’Oekraïne is soeverein land’

Ieder soeverein land bepaald zelf of het lid wordt. De vraag naar dit lidmaatschap werd zeer versterkt na invallen vanuit Rusland in: Polen (1939), Tsjechoslowakije (1968), Hongarije (1956) en nu Oekraïne (2014). De afspraak die wel bestaat is dat Oekraïne haar kernwapenarsenaal heeft opgegeven onder garantie dat het westen en Rusland haar grenzen respecteren. Wat die garantie voor de laatste waard is weten we na de annexatie van de Krim en de strijd die daarop uitbrak.

Hopelijk zegeviert het gezond verstand, je hebt een oorlog pas echt gewonnen als op het eind de vijand je vriend is. Hoe meer Rusland Oekraïne tegen zich in het harnas jaagt hoe aantrekkelijker het NAVO- lidmaatschap zal zijn.

S. de Joode

