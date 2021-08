Uitslag Stelling: ’Toegang met prikbewijs’

Een deelnemer vindt het initiatief van een Utrechtse dansschoolhouder om alleen nog maar leerlingen binnen te laten die volledig zijn ingeënt ’meer dan terecht’. Deze aankondiging leverde de dansleraar niet alleen bakken kritiek op sociale media op, maar ook veel boze telefoontjes en zelfs doodsbedreigingen van anti-vaxxers. Toch kan de dansleraar ook op veel begripvolle reacties rekenen. De meesten (56 procent) zijn van mening dat ondernemers een vaccinatie- of herstelbewijs mogen vragen om toegang te verschaffen tot een voorziening of dienst. „Zo leveren ze een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van Covid-19. Uitstekend,” schrijft een respondent.

Naast het belang van de volksgezondheid, noemen deelnemers ook veelvuldig de ondernemersvrijheid. „Vragen om een vaccinatiebewijs is in het belang van behoud van het bedrijf en de goede naam. Als er meer uitbraken komen, kan dat mogelijk het faillissement van een onderneming betekenen,” schrijft een deelnemer. Zeker 66 procent van de deelnemers is er dan ook van overtuigd dat meer bedrijven het voorbeeld van de dansschoolhouder zullen volgen.

In principe krijgen instellingen en bedrijven nu de vrijheid om een vaccinatiebewijs aan de deur te vragen, al zitten daar verschillende haken en ogen aan. Zo mag een dergelijke maatregel niet leiden tot discriminatie of schending van de privacyregels. Velen geven wel aan bezorgd te zijn over een mogelijke tweedeling in de maatschappij, wanneer steeds meer bedrijven om een coronapaspoort zullen vragen. „Dit creëert verdeeldheid,” zegt iemand daarover. „Iedereen die wil, kan gevaccineerd worden. Maar bewijzen dat je gezond bent, gaat voor mij een brug te ver.” Niet iedereen staat er zo in: „Gewoon een vaccinatieplicht invoeren, dan kan er ook geen sprake zijn van een tweedeling,” oppert iemand.

Hoewel nergens in Europa een volledige vaccinatieplicht geldt, hebben sommige landen deze wel ingesteld voor bepaalde beroepsgroepen. Zo wordt in Frankrijk, Italië en Griekenland het zorgpersoneel verplicht om een prik te halen. Veel respondenten zijn verdeeld over de vraag of voor deze beroepsgroepen ook in Nederland een vaccinatieplicht zou moeten gelden. „Mijn moeder is aan corona overleden in een verzorgingstehuis, dus ik ben een voorstander,” zegt iemand daarover. „Maar als zorgpersoneel dat een prik weigert ontslag neemt, zitten we straks met een tekort,” merkt een ander op. Overigens gaat zo’n algehele vaccinatieplicht wel gelden voor bezoekers van restaurants, theaters en sportscholen in New York.

Een meerderheid vindt dat ondernemers en bedrijven ook hun werknemers om een vaccinatiebewijs mogen vragen. Juridisch gezien mag dit niet, omdat het een schending van privacy betreft. Dat vinden de respondenten vreemd. „Het is een goed recht van een ondernemer om zichzelf maar ook zijn of haar medewerkers te beschermen. Net zoals het iemands goed recht is om zich niet te laten vaccineren. Eigen keuze, maar dan wel met consequenties.”