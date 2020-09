Vrijheid sterft bij moord om cartoons

Zo ziet moed eruit. Op de voorpagina van het Franse satirische blad Charlie Hebdo, dat in 2015 twaalf redacteuren verloor na een terroristische aanslag, prijken deze week de beroemde Deense cartoons over de profeet Mohammed. Zo sta je voor je zaak. Dit is een welverdiende pets op de neus van alle miezerige jamaar-zeggers: zij die islamfanatici paaien door voortdurend hun gekrenkte sentimenten te verdedigen, in plaats van onze vrijheid die door die sentimenten bedreigd wordt.