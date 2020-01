Brief 2 ’Denktank voor debat over onderwijspact’

De leerkracht is kennisoverdrager. Minder getalenteerde kinderen krijgen les van gespecialiseerde leerkrachten binnen het speciaal onderwijs. De politiek grijpt in en helpt het speciaal onderwijs bijna om zeep. Binnen het bedrijfsleven ontstaat het “excel-management”: sturing op cijfermatige output. Zo ook in het onderwijs: de leerling wordt een administratieve unit. Doordat salarissen achterblijven verdwijnen manlijke leerkrachten. In hun plaats: duobanen, zij-instromers, etc. Door de administratieve rompslomp is er minder aandacht en omgang met de leerling. Deze situatie wil men nu met 3 jaar verlengen en zo uitbreiden naar het voortgezet onderwijs. Ik raad Rosenmüller c.s. aan om een denktank van oud-leerkrachten samen te stellen en de nieuwe onderwijsplannen door te nemen. Ik bied me bij deze aan.

Kees Rakers, Hoofddorp

