’Geef dieren schaduw’

Wij zien nog steeds veel dieren zonder schaduw in de wei staan. Dieren die dat wel hebben, staan of liggen vaak in de schaduw. Schapen op een kluitje onder een grote boom.

Hier staan dieren al in de Waal met hun poten. Één tunneltent heb ik gezien, waar een pony onder stond. Er zullen nog vele warme dagen volgen.

En dan de stalbranden. Als je om je dieren geeft, zorg dan voor schaduw. En in de stal voor sprinklers.

Ria Wijntjes, Tiel